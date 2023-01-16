Стал известен прогноз погоды на Крещение в Томске

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Томске на Крещение 19 января будет тепло, но ветрено. Температура воздуха днем ожидается до -13 градусов. Сообщила начальник отдела метеорологии регионального гидрометцентра Светлана Рюхтина.

По словам синоптика, в Томской области в ночь с 18 на 19 января прогнозируется до -16...-21 градуса, местами до -26 градусов. Днем по региону прогнозируется до -9...-14 градусов, местами до -19.

В Томске в это время ночью прогнозируется до -17 градусов, а днем - до минус 13 градусов. Также отмечается, что в городе будет небольшой снег и западный ветер до 2-7 м/с, местами до 12 м/с.

Напомним, что по традиции в этот день все желающие смогут окунуться в обустроенные для этого купелях. В регионе в 2023 году будет действовать 9 официальных прорубей на Крещенские купания. В городе можно будет окунуться в реке Томь.