В Томске 17 января будет умеренный ветер и потеплеет до -6 градусов

Фото: Анна Ковалева

В Томске 17 января ожидается облачность с прояснениями, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура днем ожидается -4...-6. Ветер северо-западный 3-8 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с, днем местами порывы до 13 м/с. Температура ночью -9…-11°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет ветер северо-западный 3-8 м/с, ночью местами порывы 15-17 м/с, днем местами порывы до 14 м/с. Температура днем -4…-9 °С, местами -13…-18 °С. Температура ночью -7…-12 °С, местами -14…-19 °С. На дорогах местами гололедица.

Читайте также: Высота снежного покрова в Томске превысила норму на 11 сантиметров