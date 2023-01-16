Высота снежного покрова в Томске превысила норму на 11 сантиметров

Из-за большого количество осадков регоператор работает в усиленном режиме Фото: Анна Ковалёва

За прошедшие четыре дня в Томске выпал декадный объем осадков. В итоге высота снежного покрова превысила норму на 11 сантиметров. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

В связи с обильными осадками в областном центре чиновники дополнительно проверили качество очистки улиц и дворов от снега. В мэрии уточнили, что сегодня, 16 января, в городе работают 80 единиц уборочной техники «САХ», в ночную смену работали 98 спецмашин. В выходные дневные смены продлевали, поэтому успели дважды размести снег и посыпать смесью главные магистрали Томска.

«Мы ежедневно совершаем объезды городских улиц для того, чтобы устранить проблемы, связанные с сильным снегопадом, который прошел в минувшие дни. Основные магистрали города сейчас в удовлетворительном состоянии. Совместно с районными администрациями мы настраиваем систему синхронизации, чтобы после прохода тяжелой техники «Томск САХа» в течении получаса вышли районные подрядчики и убирали снежные валы на въездах во дворы», - сказал начальник городского департамента дорожной деятельности и благоустройства Николай Глебович.

В мэрии добавили, что специалисты администрации мониторят социальные сети и реагируют на жалобы горожан. Так, после обращения томичей в соцесетях оператор повторно очистил от снега проблемный участок на улице Шевченко.

Читайте также Томичам рассказали о правилах безопасности при купании в проруби