Томичам рассказали о правилах безопасности при купании в проруби

Спасатели советуют перед окунанием охлаждаться постепенно Фото: Михаил ФРОЛОВ

Для правильного совершения обряда жителям региона посоветовали запастись жирным кремом, махровым полотенцем и теплым напитком. Рекомендации при проведении обрядового купания на Крещение разработал Центр госинспекции по маломерным судам МЧС России по Томской области. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Томска.

Перед купанием

«Перед тем, как окунаться в ледяную воду, необходимо оценить состояние своего здоровья. Категорически откажитесь от спиртного. Охлаждаться следует постепенно: сначала снимите верхнюю одежду, через несколько минут – обувь, затем разденьтесь по пояс, только потом заходите в воду», - говорится в сообщении. Перед купанием нужно растереть тело любым жирным кремом. Нельзя находиться в воде более одной минуты.

После купания

После купания нужно растереть тело махровым полотенцем, затем поспешить в обогреваемое помещение. Спасатели рекомендуют обязательно выпить теплый напиток после окунания в ледяную воду.

Сотрудники Центра ГИМС также напомнили, что окунаться следует только в тех в местах, которые специально оборудованы для крещенских купаний и проведения обрядов.

Специалисты особо отметили, что купание в проруби противопоказано людям с заболеваниями сердечно-сосудистой или периферической нервной систем, почек, а также больным диабетом и женщинам с гинекологическими заболеваниями. Опасны такие процедуры и для детей, особенно младенцев. Это связано с тем, что у них переохлаждение может произойти намного быстрее, чем у взрослых.

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