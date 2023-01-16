Жителя Томской области осудили за незаконную вырубку 59 деревьев

"Черный" лесоруб спилил 59 деревьев хвойных и лиственных пород Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

59-летнего жителя города Кедровый признали виновным в незаконной вырубке 59 деревьев. Его приговорили к 2 годам лишения свободы условно. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

«В июле 2022 года мужчина без разрешительных документов осуществил вырубку 59 деревьев хвойных и лиственных пород на территории урочища «Пудинское сельское» Пудинского участкового лесничества Кедровского лесничества», - говорится в сообщении.

Общая сумма ущерба, которую браконьер нанес лесному фонду, составила более 277 тысяч рублей. Уголовное дело в отношении кедровчанина возбудили по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».

Мужчину приговорили к двум годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года. Также суд удовлетворил гражданский иск прокурора о возмещении причиненного государству материального ущерба. Приговор еще не вступил в законную силу.

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