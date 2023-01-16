В 2022 году жители Томской области перевезли за границу 187 домашних животных

В 2022 году около двухсот домашних питомцев из Томской области побывали за пределами России Фото: Виктор Гусейнов

В 2022 году 172 ветеринарных сертификата получили животные, следовавшие со своими хозяевами из Томской области за границу. Всего из региона за рубеж выехали 99 кошек и 88 собак. Они оправились в Испанию, Израиль, Сербию, Грузию, Египет, Болгарию, на Кипр, а также в другие страны.

Все животные-компаньоны (питомцы, отправившиеся в путешествие вместе с их владельцами) были чипированы и прошли вакцинацию.

«Все животные, подлежащие вывозу за пределы Российской Федерации, должны иметь микрочип. Для считывания микрочипа и его идентификации необходимо присутствие животного при оформлении экспортного ветеринарного сертификата», - уточнили представители Россельхознадзора.

Добавим, что перед вывозом животного за границу сведения о нем нужно внести в раздел «Оформить сертификат онлайн» портала Россельхознадзора. После этого инспекторы ведомства оформят и выдут экспортный ветеринарный сертификат для хвостатого путешественника.

Читайте также В преддверии 2023 года вырос спрос томичей на покупку кроликов