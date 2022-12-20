В преддверии 2023 года вырос спрос томичей на покупку кроликов

Животное – довольно умное, хорошо уживается с другими домашними питомцами Фото: Мария ЛЕНЦ

Интерес жителей Томска к кроликам возрос из-за того, что это животное стало символом 2023 года. Считается, что Черный Водяной Кролик обещает жизнь без потрясений, стабильность и семейное благополучие. В преддверии праздника томичи активно торгуют этими пушистыми зверьками на «Авито». Наш коллега из «МК в Томске» выяснил, по каким ценам можно купить в интернете кроликов декоративных пород.

Самое недорогое предложение – черный годовалый кролик. За него просят одну тысячу рублей. Продавец уточнил, что животное – довольно умное, хорошо уживается с другими домашними питомцами. Правда, любит похулиганить, так как это мальчик.

От 2 до 2,5 тысяч рублей стоят кролики различных пород из питомника. В объявлении сказано, что можно выбрать животных вислоухих или со стоячими ушами. Покупателям обещают рассказать, чем кормить кроликов и как их выращивать.

За 3 тысячи рублей предлагают ангорского пухового кролика. Заведя дома такое животное, человек получит ценный пух и сможет связать теплые носки, пояс и варежки.

Дороже всего в преддверии 2023 года стоит бургундская пятимесячная крольчиха. Продавец выставил ее на «Авито» за 4 тысячи рублей.

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