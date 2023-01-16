В Томске мэрия организует стоянку на несколько сотен мест возле купелей на Томи

Фото: Макеев Иван

Православные христиане празднуют Крещение 19 января. В 2023 году в Томске купели в черте города будут находиться на набережной Томи по улице Трифонова. На территории будет обустроена стоянка, палатки для переодевания и организовано одностороннее движение, сообщает мэрия.

"Сегодня дорожные службы расчищают проезды к реке, готовят площадку под парковку на несколько сотен машин. 19 января в 12.00 пройдет церемония освящения воды. После этого будет открыт доступ для Крещенских купаний", - говорится в сообщении.

На берегу Томи будет организовано две купели, на которых обустроят сходни. Для удобства горожан рядом с местами для погружения будут стоять палатки, полы которых будут покрыты сеном, а рядом будет ограждение от ветра из елей.

Кроме того, обеспечивать безопасные крещенские погружения будут кареты «скорой», МЧС и народные дружинники. Стоит учитывать, что в период купаний будет выстроено одностороннее движение - заезд к месту купаний по улице Трифонова, выезд – на улице Беленца.

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