Самые большие школы Стрежевого будут охранять росгвардейцы

Три школы города Стрежевой переходят под охрану Росгвардии с февраля 2023 года. Фото: сайт средней школы №4 городского округа Стрежевой

Три самые большие школы города Стрежевой перейдут под охрану Росгвардии. Войска будут обеспечивать безопасность учащихся в школах №4, 5 и 7. Об этом сообщил мэр Стрежевого Валерий Дениченко в своем Telegram-канале.

«Это результаты тех обсуждений, которые дважды проходили в чате канала в прошлом году. Раньше мы не могли этого сделать из-за нехватки людей в Росгвардии и высокой стоимости их услуг. Удалось достичь компромисса», - рассказал градоначальник.

Власти продолжат вести переговоры с представителями Росгвардии. По словам Валерия Дениченко, будет обсуждаться перевод под охрану войск всех остальных образовательных учреждений города.

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