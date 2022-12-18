В Томске могут внести в планы на капремонт в 2023 году еще четыре школы

Фото: Пресс-служба мэрии Томска

Городские власти Томска оценят возможность провести капитальный ремонт в четырех школах города, сообщает пресс-служба горадминистрации.

В ходе очередного объезда площадок, где проводится капремонт, комиссия оценила состояние школы №30 по адресу ул. Интернационалистов, 11, школы №38 (ул. Ивана Черных, 123/1), школы №14 (ул. Карла Ильмера, 11), и школы №22 (поселок Светлый, 33). Все эти школы открылись полвека назад, а школа №22 в прошлом году отметила 60-летие.

Также и.о. мэра Томска Михаил Ратнер и начальник городского департамента капитального строительства Александр Суходолов проверили текущее состояние школ, где идет капремонт Они посетили лицей №8, 16-ю и 41-ю школы, а также стройку новой школы по улице Демьяна Бедного. На капремонт трех школ власти заключили контракты на общую сумму более 350 млн рублей.

Ремонт зданий общеобразовательных учреждений проводится в рамках федеральной программы «Модернизация школьных систем образования».

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