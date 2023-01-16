В Томске подозреваемого в мошенничестве адвоката заключили под стражу на два месяца

Фото: Прокуратура

В Томске 16 января, в понедельник, прошло заседание по избранию меры пресечения для адвоката, который подозревается в покушении на мошенничество. Суд отправил задержанного на два месяца под стражу, сообщает прокуратура.

"С учетом позиции прокуратуры Томской области Кировский районный суд г. Томска удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении адвоката Адвокатской палаты Томской области, <...> на 2 месяца, до 13 марта 2023 года", - говорится в сообщении.

Уточняется, что томича задержали по ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ "Покушение на мошенничество в особо крупном размере". Уголовное дело возбуждено по материалам проверки регионального управления ФСБ.

Напомним, что томский адвокат предложил родственнику подсудимого передать ему шесть миллионов рублей, дабы исключить отбывание реального срока. Однако подозреваемый действовал из корыстных побуждений и не мог повлиять на ход дела, в том числе на решение должностных лиц. Мужчину задержали при получении первой части взятки - одного миллиона рублей.

Читайте также: В Томске адвокат подозревается в мошенничестве на 6 млн рублей