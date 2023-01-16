Вторая волна частичной мобилизации: правда ли, что жителей Томска снова отправляют на спецоперацию на Украину

Фото: Алёна Мищенко

16 января среди томичей стала активно распространяется информация о второй волне частичной мобилизации в России. Горожане пересылают друг другу сообщения с фразой: «Вы видели? В России начинается новых этап отправки призывников на Украину». Однако информация является фейковой, так как официальные источники не подтверждают этого.

Отметим, что пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выступил с заявлением о второй волне частичной мобилизации. Он сообщил, что в настоящее время не планируется возобновлять призыв граждан для выполнения задач спецоперации на Украине.

Представитель Кремля призвал граждан доверять только официальным источникам. До тех пор, пока нет объявлений о подготовке к новой волне частичной мобилизации, соответствующая информация, появляющаяся в Интернете, является ложной. Жителей Томска призывают доверять только проверенным источникам информации и не поддаваться панике.