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НовостиОбщество16 января 2023 9:18

Незаконно полученные 250 тысяч рублей вернул двум томичкам негосударственный пенсионный фонд

Права жительниц Томска восстановила прокуратура
Анна Ковалёва
Томички восстановили свои пенсионные права через прокуратуру

Томички восстановили свои пенсионные права через прокуратуру

Фото: Даниил ОПАРИН

Две жительницы Томска обратились в прокуратуру с жалобами на нарушение их пенсионных прав. Женщины сообщили, что не писали заявлений о переводе накоплений в негосударственный пенсионный фонд, однако по факту их деньги находятся в НПФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Как выяснил надзорный орган, средства перевели из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд на основании договоров об обязательном пенсионном страховании, подписанных от имени заявительниц. При этом подписи оказались подделками.

«Какие-либо договоры они не подписывали, основанием для внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда России о переводе пенсионных накоплений послужили документы с поддельными подписями», - рассказали в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать договоры пенсионного страхования недействительными. Эти требования были удовлетворены.

«Судебные акты вступили в законную силу и исполнены, нарушенные пенсионные права женщин восстановлены, их пенсионные накопления в общей сумме порядка 250 тысяч рублей возвращены в Пенсионный фонд России», - уточнили в сообщении.

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