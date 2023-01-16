Незаконно полученные 250 тысяч рублей вернул двум томичкам негосударственный пенсионный фонд

Томички восстановили свои пенсионные права через прокуратуру Фото: Даниил ОПАРИН

Две жительницы Томска обратились в прокуратуру с жалобами на нарушение их пенсионных прав. Женщины сообщили, что не писали заявлений о переводе накоплений в негосударственный пенсионный фонд, однако по факту их деньги находятся в НПФ. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Томской области.

Как выяснил надзорный орган, средства перевели из Пенсионного фонда России в негосударственный пенсионный фонд на основании договоров об обязательном пенсионном страховании, подписанных от имени заявительниц. При этом подписи оказались подделками.

«Какие-либо договоры они не подписывали, основанием для внесения изменений в единый реестр застрахованных лиц Пенсионного фонда России о переводе пенсионных накоплений послужили документы с поддельными подписями», - рассказали в ведомстве.

Прокуратура обратилась в суд и потребовала признать договоры пенсионного страхования недействительными. Эти требования были удовлетворены.

«Судебные акты вступили в законную силу и исполнены, нарушенные пенсионные права женщин восстановлены, их пенсионные накопления в общей сумме порядка 250 тысяч рублей возвращены в Пенсионный фонд России», - уточнили в сообщении.

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