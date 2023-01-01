Повышение МРОТ и цен на алкоголь: какие нововведения ждут томичей в 2023 году

Изменения затронут жителей Томской области с 1 января. Фото: Анна Ковалёва

Водка, игристые вины, коньяк и бренди станут дороже, а размер МРОТ и прожиточного минимума увеличится. Журналисты «КП-Томск» собрали список изменений, которые затронут жителей Томской области в 2023 году.

Повышение прожиточного минимума и МРОТ

Прожиточный минимум в 2023 году составит 14 466 рублей. Для трудоспособного населения он составит 15 768 рублей, для пенсионеров 12 441 рубль, для детей 15 306 рублей.

МРОТ в 2023 году для жителей муниципалитетов повышен до 21 114 рублей, а для томичей из северных территорий – 35 732 рубля.

Повышение цен на алкоголь

С 1 января 2023 года поднялись минимальные розничные цены на алкоголь, говоритсяв приказе Минфина. Цена водки будет начинаться от 281 рублей за литр, бренди – 375 рублей, коньяка – 517 рублей за 0,5 литра, игристого вина – 239 рублей за 0,75 литра. По данным приказа, МРЦ на водку, бренди, и коньяк будет действовать до 31 декабря 2026 года, а на игристые вина до 31 декабря 2028 года.

Индексация пенсий

С 1 января неработающим пенсионерам проиндексируют пенсию на 4,8%. Максимальный размер пенсии таким образом с 1 января 2023 года составит 12 363 рубля.

Единое пособие

Единое пособие для детей и беременных смогут оформить томичи с начала года. Оно сразу объединит несколько действующих выплат от рождения ребенка до 17 лет. Также предусматривается пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка.

Выплата полагается тем семьям, чей среднедушевой доход не превышает величину прожиточного минимума. Размер зависит от нуждаемости семьи и будет составлять от 7 408 до 14 817 рублей. Заявителям дадут возможность выбрать между традиционным способом получения выплаты или переходом на единое пособие.

Социальный фонд

В России начинает работу Социальный фонд. Он объединил в себя пенсионный фонд и фонд социальной страхования. Обращаться за льготами и получением выплат теперь нужно в одно место.

Единый налоговый платеж

Теперь жители, предприниматели и бизнесмены Томской области могут одним поручением перечислять налоги и взносы. 28 число каждого месяца теперь является единым сроком уплаты налогов.

Новые госпошлины

Теперь некоторые регистрационные действия для автомобилистов стали платными. К примеру, чтобы получить разрешение на изменение конструкции машины, на которой ездят, придется отдать 1000 рублей, выдачу свидетельства о допуске к перевозке опасных грузов можно оформить за 1 500 рублей, а продление такого документа будет стоит – 1000 рублей.

Кроме того, оплата пошлины за выдачу свидетельства о безопасности автомобиля с измененной конструкцией теперь нужно заплатить 1500 рублей. Ранее услуга стоила 800 рублей.

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