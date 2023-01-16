В Томской области за сутки выявили 11 новых случаев COVID-19

На территории Томской области выявили 11 новых случаев COVID за сутки Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 16 января, в Томской области выявили 11 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе зарегистрировали 158 862 подтвержденных случая.

По данным оперштаба, 22 жителя Томской области выздоровело от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 449 человек.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 4 289 случаев заражения коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 40 пациентов скончались, 3 466 человек выздоровели.

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