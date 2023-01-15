Сибирский пульмонолог Цыпляев рассказал томичам, как правильно дышать на морозе

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В Томской области на минувшей недели были зафиксированы аномально низкие температуры воздуха, минус доходил до -40 в ночное время по городу. Сибирский пульмонолог Олег Цыпляев рассказал "МК в Томске" правила правильного дыхания на улице в такие дни.

"Необходимо одеваться тепло, но так, чтобы не испытывать ощущение одышки при ходьбе и движениях. Потому что, даже если мы тепло одеты, но при этом максимально часто глубоко дышим, то холодный воздух попадает к нам в легочные пути и может способствовать развитию заболевания на фоне переохлаждения", - отметил врач.

Олег Цыпляев заметил, что на морозе не желательно разговаривать, это поможет уменьшить количество холодного воздуха в организме. В минусовую температуру лучше дышать через нос и делать неглубокие вдохи. В таком случае воздух прогревается, успевает увлажниться и не наносит вред организму.

Сильный ветер на улице также может вызвать затруднение в дыхании. Пульмонолог рекомендует в таком случае сделать небольшую щелку между губами и плавно дышать через нее, исключив резкие потоки воздуха через горло.

Неожиданным открытием стал факт, что при морозах не рекомендуется дышать через шарф. Если долго его не стирать и носить каждый день, то он становится рассадником микробов.

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