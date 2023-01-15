Томский проект "Краса в погонах" рассказал о новой участнице

Фото: Прокуратура

Издание "МК в Томске" запустило уникальный проект, в котором рассказывает о красивых девушках, которые надевают форму с погонами на рабочем месте. Сегодняшняя героиня - Валентина Кривошеева - помощник прокурора Октябрьского района Томска.

Валентина работает в прокуратуре с 2021 года. Хобби девушки – рисование.

Проект "Краса в погонах" не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели какие красивые женщины работают в силовых структурах региона — СК, МЧС, Прокуратуре, Росгвардии.

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