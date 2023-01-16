Жителю Стрежевого грозит до 10 лет тюрьмы за приобретение и хранение наркотиков

Фото: Томская полиция

Томская полиция сообщает о задержании 25-летнего жителя Стрежевого, который незаконно приобрел и хранил у себя наркотическое средство синтетического происхождения. В отношении него завели уголовное дело.

"Реализуя оперативную информацию, сотрудники наркоконтроля МО МВД России «Стрежевской» в районе дачного массива, расположенного за 4-ым микрорайоном, задержали подозреваемого в незаконном приобретении и хранении наркотических средств", - говорится в сообщении.

Согласно данным полиции, молодой томич приобрел незаконное вещество через Интернет и хранил у себя. Вес наркотика составил почти 2 грамма - 1,96 грамма, что относится к крупному размеру.

В отношении стрежевчанина завели уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ "Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ..." По статье томичу грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

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