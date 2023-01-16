Томич украл деньги у отца и потратил их на поездку в город

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Прокуратура Томской области сообщает о вынесении обвинительного заключения в отношении 34-летнего жителя региона, который украл денежные средства у своего родителя и потратил их на поездку в административный центр.

"По версии следствия, в ноябре 2022 года сельский житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, дождался ночи и пришел в дом к своим родителям, чтобы похитить денежные средства", - говорится в сообщении.

Уточняется, что кражу денежных средств мужчина наметил в момент, когда его отец уснул и не мог видеть момент преступления. Томич вытащил 29 тысяч рублей из кармана рубашки отца, уехал в Томск и потратил на развлечения украденную сумму.

В отношении жителя Тегульдетского района Томской области завели уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ "Кража", дело направлено в суд.

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