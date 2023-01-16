Для погашения несуществующего займа томичка взяла в кредит 275 тысяч рублей

С заявлением о хищении средств женщина обратилась в полицию. Фото: Алёна ГОЛЕВА

В Томске 49-летняя местная жительница перевела мошенникам 275 тысяч рублей, которые взяла в кредит, сообщила пресс-служба УМВД по Томской области. С заявлением о хищении средств женщина обратилась в полицию.

По предварительным данным, женщине позвонил неизвестный и представился сотрудником одного из банков. Он сообщил, что кто-то пытался по нотариальной доверенности оформить кредит на ее имя.

«Женщина пояснила, что никакую доверенность не оформляла, после чего в одном из мессенджеров с ней связалась девушка, представившаяся сотрудницей Центрального банка», - говорится в сообщении.

Псевдо-сотрудника банка убедила потерпевшую оформить кредит и перевести деньги на другой счет. На счета женщина перевела 275 тысяч рублей. Мошенники убедили взять ее еще один займ, но из-за разрядившегося телефона она не успела осуществить последнюю операцию.

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