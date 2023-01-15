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НовостиОбщество15 января 2023 11:37

Жительница Томска поверила мошенникам и перевела 350 тысяч рублей на "безопасные счета"

Женщина совершила в общей сложности 13 переводов
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Алёна Голева

Фото: Алёна Голева

В отдел полиции обратилась 65-летняя жительница Томска, которая сообщила о хищении ее денежных средств. У потерпевшей похитили 350 тысяч рублей, сообщает региональное УМВД.

"Женщине на мобильный телефон поступил звонок с незнакомого номера. Собеседник представился сотрудником одного из банков и сообщил, что неизвестное лицо пытается оформить на имя потерпевшей кредит", - говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что, согласно схеме мошенников, томичка должна была взять кредит и перевести деньги на "безопасные счета", чтобы не дать неизвестным оформить кредитные средства от ее имени.

В общей сложности 65-летняя пострадавшая сделала 13 переводов на 350 тысяч рублей. В отношении неизвестных завели уголовное дело ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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