В Томске днем 16 января будет до -11 градусов и снежные заносы

Фото: Алёна Голева

В Томске 16 января ожидается облачность с прояснениями и ночью небольшой, днем умеренный снег., сообщает региональный гидрометцентр.

Температура днем ожидается -7...-9. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура ночью -11…-13°С. На дорогах местами гололедица и снежные заносы.

В Томской области будет ветер юго-западный с переходом на северо-западный 4-9 м/с, местами порывы ночью до 14 м/с, днем до 16 м/с. Температура ночью -10…-15°С, местами -19…-24°С. Температура днем -6…-11°С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

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