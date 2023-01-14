Помощник районного прокурора Томска Елена Литвиненко приняла участие в проекте «Краса в погонах»

Помощник районного прокурора Томска Елена Литвиненко. Фото: прокуратура Томской области

Томичей продолжают знакомить с красивыми женщинами, которые в рабочее время носят форму. Наши коллеги, журналисты портала «МК в Томске», рассказали об очередной участнице проекта «Краса в погонах».

Елена Литвиненко является помощником прокурора Советского района Томска. Девушка работает в прокуратуре с 2021 года.

Увлечения Елены - танцы, путешествия и шопинг.

Напомним, что проект «Краса в погонах» не является конкурсом. Он предназначен для того, чтобы томичи увидели, какие красивые женщины работают в силовых структурах региона: МЧС, Прокуратуре, СК, Росгвардии.

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