На развитие транспортной сети и ремонт дорог в Томске направят 10 млрд рублей

Фото: Владимир Мазур

Губернатор Томской области Владимир Мазур рассказал томичам, какие участки дороги будут отремонтированы в ближайшее время. На ремонт дорог и развитие транспортной сети будет направлено 10 миллионов рублей. Список глава региона опубликовал в своем телеграм-канале.

"На автодороге Могильный Мыс – Парабель – Каргасок продолжим реконструкцию. Здесь дорожники будут работать на участке 35-40-й километр. Стоимость реконструкции только этого отрезка превышает 550 миллионов рублей", - пишет Владимир Мазур.

Также глава региона отметил, что в скором времени будет завершен ремонт дороги Нащеково-Десятого в Шегарском районе. Кроме того, Северску выделили 100 миллионов рублей на ремонт дороги Томск-Самусь.

В список мостов, работы над которыми будут продолжаться, попали: Коммунальный, через реку Яя в Зырянском районе, через реку Порос на дороге Томск – Каргала – Колпашево, через реку Кия на дороге Большедорохово – Тегульдет, через реку Кайма на автодороге Стрежевой – Нижневартовск.

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