В Томске водитель "Лады" сбил 18-летнего томича на пешеходном переходе

Фото: Томская полиция

В Томске в воскресенье, 15 января, произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого пострадал пешеход. Полиция сообщает, что легковой автомобиль наехал на пешехода, который переходил проезжую часть по "зебре" на проспекте Кирова.

"15 января около 04 часов 50 минут на проспекте Кирова, 41 в городе Томске, автомобилем Lada Kalina под управлением 34-летнего мужчины-водителя, совершен наезд на мужчину-пешехода. По предварительной информации, 18-летний мужчина переходил проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу", - говорится в сообщении.

Уточняется, что у пешехода были зафиксированы травмы, его увезли в больницу. Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку по факту случившегося.

Томичей просят соблюдать скоростной режим и снижать скорость перед пешеходными переходами. Жителям города рекомендуется в темное время суток надевать вещи со светоотражающими деталями.

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