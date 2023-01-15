В Томске водитель КАМАЗа врезался в автомобиль "Лада" на Фрунзе

Фото: Томская полиция

В Томске днем, 14 января, в субботу, произошло дорожно-транспортное происшествие на проспекте Фрунзе. Томская полиция сообщает, что водитель грузового автомобиля потерял контроль над машиной и выехал на "встречку", врезавшись в легковушку.

"14 января около 15 часов 52 минут в районе дома № 59а по проспекту Фрунзе в городе Томске, произошло столкновение двух встречных транспортных средств. По предварительным данным, 64-летний мужчина-водитель, управляя автомобилем КАМАЗ 65115, утратил контроль за движением транспортного средства", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что на полосе встречного движения находился автомобиль Lada Granta, за рулем которого был 46-летний мужчина. Пострадавшего доставили в больницу, полицейские продолжают проверку ДТП.

Кроме того, полицейские просят жителей Томска выбирать правильную дистанцию, боковой интервал и скоростной режим, чтобы минимизировать количество ДТП на дорогах.

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