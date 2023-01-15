В Томске 15 января потеплеет до -11 градусов и будет снег

Фото: Анна Ковалёва

В Томске 15 января ожидается облачность с прояснениями и небольшой снег, сообщает региональный гидрометцентр.

Температура днем ожидается -9...-11. Ветер западный 4-9 м/с, ночью до 16 м/с, днем до 14 м/с. Температура ночью -12…-14°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области будет ветер западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью -10…-15°С, местами до -20°С. Температура днем -7…-12°С, местами до -17°С. На дорогах местами гололедица, снежные заносы.

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