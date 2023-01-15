В Томске за неделю 63 автомобиля полицейские увезли на штрафстоянку

Фото: Томская полиция

Пресс-служба томской полиции сообщает, что за неделю было транспортировано 63 автомобиля на специализированные стоянки. В отношении 21 водителя составлены административные акты.

"С 6 по 12 января на территории Томской области за нарушения ПДД задержано и помещено на специализированные стоянки 63 транспортных средства. В отношении 21 водителя-нарушителея составлены административные материалы по фактам нарушения правил остановки и стоянки, из них 4– в отношении автолюбителей, которые, не имея законных оснований, оставили свои транспортные средства на парковке для инвалидов", - говорится в сообщении.

Кроме того, было задержано 43 водителя, которые управляли транспортными средствами с признаками опьянения. Кроме того, один водитель повторно управлял автомобилем с признаками опьянения. В отношении него возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 264.1 УК РФ "Управление транспортным средством в состоянии опьянения лицом, подвергнутым административному наказанию или имеющим судимость".

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