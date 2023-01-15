В Томске приступят к строительству малого транспортного кольца за 2,4 млрда рублей

Фото: Булатов Алексей

Губернатор Томской области Владимир Мазур в своем-телеграм канале сообщил о планах на развитие дорожно-транспортной доступности региона. Один из пунктов - строительство томского малого транспортного кольца.

"Приступим к строительству малого транспортного кольца в Томске. Оно избавит от пробок юг областного центра и прилегающую часть Томского района", - отметил глава региона.

Также Владимир Мазур отметил, что стоимость представленного проекта обойдется в 2,4 миллиарда рублей.

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