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НовостиОбщество15 января 2023 5:35

Житель Асино у знакомого одолжил автомобиль и в ходе пользования продал его

Стоимость ущерба от хищения составила 220 тысяч рублей
Алёна ГОЛЕВА
Фото: Томская полиция

Фото: Томская полиция

Томские полицейские сообщают об установлении личности подозреваемого, который будет проходить по делу о хищении автомобиля. Сумма ущерба составила более 220 тысяч рублей.

"В дежурную часть МО МВД России «Асиновский» поступило сообщение от местного жителя о том, что его знакомый не возвращает данный в аренду автомобиль марки «Тойота», стоимостью более 220 тысяч рублей", - говорится в сообщении.

По делу уточняется, что подозреваемым оказался 18-летний житель Асино, который ранее не был судим. Молодой человек сознался, что во время пользования автомобилем продал его. Теперь транспортное средство находится в федеральном розыске.

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