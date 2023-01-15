В Томске на Каштаке полностью выгорел автомобиль "Гелендваген"

Фото: Регион 70 Томск

В Томске 14 января, в субботу, в гаражном секторе на Каштаке горел автомобиль марки "Гелендваген". Очевидцы сообщили Регион 70 Томск об одном пострадавшем мужчине.

"Услышали сильный хлопок <...> оказалось, мерседес. Вчера, около 10 часов утра, на каштаке рванул «гелик», видели мужика с ожогами, скорее всего владелец", - пишет очевидец

По факту возгорания автомобиля уточняется, что хлопок произошел рядом с гаражами на Карла Ильмера, 4, рядом с Томским механико-технологическим техникумом.

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