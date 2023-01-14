Ледовая дорога к опорам Коммунального моста появится 1 февраля

Дорогу к опоре №4 устроят к 15 января, а к опоре №5 к 1 февраля. Фото: мэрия Томска

Технологическую ледовую дорогу для ремонта опор Коммунального моста построят к 1 февраля. Сроки завершения работ были сдвинуты на 17 дней из-за погодных условий. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

«Михаил Ратнер провёл штаб по капремонту Коммунального моста. Он потребовал от подрядчика ООО «РСТ-Мост» 1 февраля завершить устройство технологической ледовой дороги для ремонта опор № 4 и 5 моста, находящихся в русле реки Томи», - уточнили в сообщении.

Завершение подведения ледовой дороги к опорам было запланировано на 15 января, однако выполнить полный объем работ в срок не удается. По словам подрядчика, это связано с небольшим количеством морозных дней, необходимых для намораживания ледовой дороги.

«Давайте форсировать, зима у нас непредсказуемая. Если отставать от графика, то мы с вами не успеем выполнить работы в срок», - сказал Михаил Ратнер.

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