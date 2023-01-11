В Асине в пожаре сгорел автомобиль и пострадали дворовые постройки

Фото: МЧС

МЧС по Томской области сообщает, что в пожаре, который произошел в Асино 10 января 2023 года, сгорел автомобиль, частично сгорел дом и выгорели дворовые постройки.

"Асиновский район, г. Асино, ул. 149 Стрелковой бригады. 1-этажный брусовой жилой дом размером 10х8 м. Электрифицирован, отопление печное. Вплотную к дому под общей крышей пристроен брусовой гараж размером 6х8 м., брусовая баня размером 3х4 м., дощатый крытый двор размером 10х9 м. Постройки электрифицированы, в бане отопление печное", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в гараже находился автомобиль марки Митцубиси Делика. В результате пожара частично обгорела деревянная обрешетка крыши дома, частично обгорели стены снаружи дома. Обгорела деревянная обрешетка крыши надворных построек, стены внутри и снаружи построек, сгорел автомобиль.

Общая площадь пожара составила 174 квадратных метра. В тушении участвовало 10 человек. Предварительная причина пожара: нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования.

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