В Томской области ищут пропавшего 33-летнего мужчину

Фото: ЛизаАлерт

Поисково-спасательный отряд ЛизаАлерт сообщает о начале поисках пропавшего жителя Томской области. О местонахождении 33-летнего мужчины ничего неизвестно с 8 января 2023 года.

"#Чаинский р-н #Парабельский р-н, внимание! Помогите найти человека! Пропал #Карнаев Андрей Олегович, 33 года (1989 г.р.). С 8 января 2023 года его местонахождение неизвестно", - пишет отряд.

К особым приметам потерявшегося относят: рост 180 сантиметров, нормальное телосложение, темно-русые волосы, голубые глаза.

Мужчина был одет в темно-синюю куртку, черные болоньевые штаны, черные высокие ботинки, черную кожаную шапку-ушанку.

Сообщить какую-либо информацию о местонахождении томича можно по телефону горячей круглосуточной и бесплатной линии отряда 8-800-700-54-52.

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