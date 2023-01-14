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НовостиОбщество14 января 2023 9:47

Во время снегопада улицы Томска очищают около 80 спецавтомобилей

В ночную смену количество техники увеличат
Анна Ковалёва
"САХ" увеличивает количество машин, задействованных в очистке улиц от снега

"САХ" увеличивает количество машин, задействованных в очистке улиц от снега

Фото: Анна Ковалёва

Сегодня, 14 января, улицы Томска очищают от снега порядка 80 единиц спецтехники. Ночью число машин будет увеличено, работы продолжат до полного устранения последствий непогоды. Об этом сообщила пресс-служба городской администрации.

Тротуары вдоль проезжей части очищают мини-тракторы, а также тракторы с щеткой. Кроме того, главные дороги Томска расчищают и посыпают противогололедной смесью плужнощеточные машины и пескоразбрасыватели. Работники «Спецавтохозяйства» продолжают вывозить собранный с улиц снег.

В Старый Новый год спецтехника работает на улицах Пушкина, Смирнова, Говорова, Интернационалистов, Кольцевая, Елизаровых, а также на проспекте Академический и по другим адресам.

«Сразу после завершения снегопада представители районных администраций поедут проверять качество уборки дорог и тротуаров от снега. Администрация Томска призывает автолюбителей быть внимательными на дорогах и соблюдать скоростной режим», - добавили в пресс-службе мэрии.

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