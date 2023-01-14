Томский губернатор Мазур вручил награды региональным журналистам в День российской печати

Владимир Мазур поздравил представителей СМИ с Днем печати. Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

Глава Томской области Владимир Мазур поздравил с профессиональным праздником журналистов. В День печати, 13 января, он вручил награды руководителям медиасферы.

«У томских СМИ есть история успеха, доверие аудитории, высокое мастерство и признание профессионального сообщества. Вас смотрят, слушают, читают и цитируют. Я желаю вам экономической устойчивости, профессиональных кадров, творческих успехов и больше хороших новостей - их в нашей области достаточно», – сказал губернатор.

За многолетнюю плодотворную работу и большой вклад в развитие журналистики Орден «Томская слава» получила главный редактор газеты «Красное знамя» Татьяна Кондрацкая. Медаль «За достижения» - главный редактор первомайской районной газеты «Заветы Ильича» Валентина Нахтигалова.

Награды от областной администрации получили представители региональных СМИ. Фото: Telegram-канал Владимира Мазура

Почетную грамоту администрации Томской области Владимир Мазур вручил заместителю главного редактора газеты «Диссонанс» Алёне Меренковой. Благодарность от областной администрации получила директор филиала НИА Томск Наталья Бурова. Диплом и статуэтку Федерального дорожного агентства «Росавтодор» за победу во всероссийском творческом конкурсе «Дорожный навигатор» по освещению национального проекта «Безопасные качественные дороги» глава области вручил начальнику службы радиовещания ГТРК «Томск» Наталье Корсаковой.

Губернатор также отметил наградами редакции, которые в 2022 году отметили юбилеи. Это александровская «Северянка» и асиновская «Диссонанс» (им исполнилось по 20 лет), стрежевская «Северная звезда» (80 лет). Старейшими газетами, коллективы которых отметили 90-летие, стали кожевниковская «Знамя труда» и колпашевская «Советский Север».

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