На 103-м году жизни скончался томич, участник Великой Отечественной войны, Алексей Ильин

Участник войны томич Алексей Ильин прожил 102 года. Фото: Telegram-канал "Зональненское сельское поселение"

Один из старейших жителей Томской области не дождался своего 103-летия всего несколько недель. Об этом сообщили в Telegram-канале Зональненского сельского поселения.

Алексей Алексеевич Ильин проживал в поселке Зональная Станция.

В 1940 году Ильин попал в пехоту на Камчатку, командовал отделением, получил звание младшего сержанта. Когда началась война, часть Ильина охраняла берега Камчатки. В сентябре 1945 года Алексей Алексеевич оказался в центре боевых действий в войне с Японией.

Демобилизовался Алексей Алексеевич лишь в 1946-м, в звании сержанта, ему было всего 26 лет. Фото: Telegram-канал "Зональненское сельское поселение"

Из воспоминаний А.А. Ильина:

«Как закаляли солдат на Камчатке. Сугробы в лесу на Камчатке были огромные. Солдаты вырывали (а иногда вырубали) в снегу яму, накладывали туда лапник толстым слоем, сверху делали настилы из тоненьких елочек и заваливали снегом. Внутри располагались на ночлег и спали по несколько суток, поворачиваясь по команде командира то на левый, то на правый бок. И, самое интересное, что никто после проведения нескольких ночей в «ледяной бане» даже не чихал», - писал Ильин.

«Алексей Алексеевич - человек легенда. С ним ушла целая эпоха.... Вечная память нашему герою! О нем писали так мало, несмотря на его долгую и такую наполненную событиями и подвигами жизнь. Его уважали, он воспитал прекрасных детей, которые всегда были рядом. Прочтите о его жизни, расскажите о нем своим детям, такие примеры так важны», - написали об Алексее Ильине в паблике его односельчане.

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