Семьи мобилизованных в зону СВО из Томской области получили продуктовые наборы

Более двухсот семей мобилизованных бойцов получили продуктовую помощь. Фото: департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Томской области

Волонтеры доставили продуктовые наборы 217 семьям мобилизованных. Об этом сообщили в департаменте по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Томской области.

«Областной штаб взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ реализовывал Всероссийскую акцию «Новый год в каждый дом». В рамках акции осуществлялась помощь семьям военнослужащих, поздравления, а также различные мероприятия по поддержке наших бойцов», - уточнили в сообщении.

В акции участвовали не только те волонтеры, которые формировали наборы с продуктами первой необходимости, но и автоволонтеры, доставившие помощь семьям мобилизованных Томска и Томского района.

Акцию организовали в преддверии Старого Нового года. Фото: департамент по молодежной политике, физической культуре и спорту администрации Томской области

«Благодаря работе томских волонтеров 217 семей получили наборы, которые им были так необходимы. Партнером данной акции выступил Центр реабилитации СФР «Ключи», - добавили представители департаента.

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