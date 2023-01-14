В Томской области за сутки выявили 25 новых случаев COVID-19

Всего в России зафиксировали 21 271 432 случаев ковида с начала пандемии Фото: Алексей БУЛАТОВ

Сегодня, в субботу, 14 января, в Томской области выявили 25 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. Оперативные данные появились на сайте стопкоронавирус.рф. Таким образом, всего в регионе подтвердили 158 833 случая COVID-19.

По данным оперштаба, 31 житель Томской области выздоровел от COVID-19 за прошедшие сутки. Общее число томичей, победивших «корону», выросло до 157 401 человека.

За прошедшие сутки в стране зарегистрировали 5 102 заболевших коронавирусной инфекцией в 85 регионах, 46 пациентов скончались, 3 887 человек выздоровели.

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