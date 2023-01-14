Вышедшие из томской тюрьмы мужчина и женщина проверились на туберкулез после вмешательства прокуратуры

Суд обязан двоих жителей Томской области пройти диагностику туберкулеза Фото: Олег ЗОЛОТО

Двое жителей Кожевниковского района Томской области освободились из мест лишения свободы в 2021 и не прошли профосмотр. Это выявили сотрудники прокуратуры Томской области и обратились в суд. В ходе разбирательств ранее судимые женщина и мужчина проверились на туберкулез, активной формы болезни у них не оказалось.

«Лица, освобожденные из мест отбывания наказания в виде лишения свободы и из мест содержания под стражей, обязаны в течение первых двух лет после освобождения дважды в год проходить медицинский профилактический осмотр в целях выявления туберкулеза», - уточнили представители прокуратуры Томской области. Они добавили, что неисполнение этой обязанности влечет риск несвоевременного выявления заболевания, его переход в активную и заразную форму. Таким образом, люди не проходящие профилактические осмотры, создают угрозу жизни и здоровью других граждан.

Через суд прокуратура Кожевниковского района потребовала возложить на освободившихся мужчину и женщину обязанность пройти медицинский осмотр. Они добровольно исполнили требования, открытой формы туберкулеза не обнаружилось.

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