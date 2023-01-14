Интернет-аферист обокрал сразу двух жителей Томска

Доверчивые томичи переводят деньги мошенникам по интернету Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

30-летний томич рассказал полицейским, что решил купить фрезерный станок через интернет. Молодой человек нашел в сети объявление о продаже инструмента и написал продавцу. Как выяснилось позже, он оказался мошенником.

«На одной из торговых площадок он нашел подходящий вариант и связался с продавцом. Злоумышленник предложил продолжить переписку в мессенджере, где они договорились об оплате. Томич перевел стопроцентную предоплату, после чего аферист перестал выходить на связь. Сумма ущерба составила 118 тысяч рублей», - уточнили в пресс-службе регионального УМВД.

С аналогичным заявлением обратился в дежурную еще один житель Томска. 32-летний мужчина решил приобрести двигатель и нашел подходящее объявление на той же торговой площадке.

«Злоумышленник также предложил продолжить общение в мессенджере, а после получения стопроцентной предоплаты перестал выходить на связь», - добавили в пресс-службе.

Возбуждены уголовные дела части 2 статьи 159 «Мошенничество».

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