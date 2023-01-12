Два томича хотели получить легкие деньги и перевели мошенникам более 70 тысяч рублей

Потерпевшим сообщили, что для начала им необходимо внести депозит на указанный номер счета. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Томске двое жителей потеряли более 70 тысяч рублей, желая заработать быстрые деньги, сообщает пресс-служб УМВД по Томской области. 18 – летний парень и 34-летняя женщина увидели объявление с предложением заработка

Потерпевшие связались по указанным контактам. Им сообщили, что для начала им необходимо внести депозит на указанный номер счета.

«После выполнения операции аферисты просили повторить платеж, но уже якобы для оплаты налога и комиссии. Доверчивые томичи перевели злоумышленникам более 70 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

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