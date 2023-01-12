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НовостиОбщество12 января 2023 8:53

В Томске на Коммунальном мосту произошло ДТП

Из-за аварии образовался небольшой затор
Ксения Высотина
Фото: "Регион-70"

Фото: "Регион-70"

В Томске 12 января из-за аварии на Коммунальном мосту образовалась небольшая пробка. По словам свидетелей, машины столкнулись в самом начале моста со стороны въезда в город.

"Вписались друг в друга со стороны въезда. Из-за этого со стороны левобережья сейчас пробка на мосту и затруднено движение", - сообщил журналисту "КП-Томск" очевидец ДТП.

Напомним, что на Коммунальном мосту в Томске продолжат устранять дефекты на въездах, сообщила пресс-служба мэрия города. Подрядной организации поручено в кратчайшие сроки завершить работы.