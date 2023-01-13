Губернатор Томской области навестил 97-летнего ветерана-десантника

Фото: Пресс-служба администрации Томской области

Вчера, 12 января, губернатор Томской области Владимир Мазур навестил 97-летнего ветерана-десантника. Федор Бондаренко отмечал свой день рождения, сообщили в пресс-службе администрации региона.

"Фёдор Тимофеевич родился под Новосибирском, но в 1930-е вместе с родителями переехал в тогдашний Васюганский район, откуда в 1944 году ушел на фронт. Служил наводчиком противотанковой истребительной пушки, освоил полеты на аэростатах и прыжки с парашютом. Участвовал в освобождении Венгрии, Австрии и Чехословакии. В последние дни войны был ранен, но отказался от госпитализации и встретил Победу в одном строю с боевыми товарищами", - рассказали в администрации.

Глава региона поздравил старейшего томского десантника с днем рождения и за чашкой чая послушал песни военных лет в исполнении и под аккомпанемент самого ветерана. Мазур подарил ветерану полезные деликатесы из дикоросов томского производства. В свою очередь Фёдор Тимофеевич презентовал губернатору свою книгу «Мы сражались за ваше будущее».