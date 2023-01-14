Снег и до -15 градусов ожидается в Томске 14 января

Днем в субботу, 14 января, в Томске и области будет идти снег Фото: Анна Ковалёва

В Томске 14 января ожидается облачность с прояснениями. Будет идти снег. Об этом сообщил региональный центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Температура днем ожидается -11...-13 градусов. Ветер юго-западный 4-9 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура ночью -15…-17°С. На дорогах местами гололедица.

В Томской области прогнозируют облачность с прояснениями, ветер будет дуть юго-западный 4-9 м/с. Температура воздуха днем составит -8…-13°С, местами до -18°С. Температура ночью до -15…-20°С, местами -21…-26°С. На дорогах местами гололедные явления.

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