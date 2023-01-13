На трассе Томск-Асино автобус столкнулся с Киа Рио

Дорожное-транспортное происшествие случилось вечером 13 января под Томском. Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

Сегодня, 13 января, в 20:18 на пульт оперативного дежурного Томской областной поисково-спасательной службы поступило сообщение о ДТП. Автобус и легковой автомобиль Киа Рио столкнулись на трассе Томск-Асино. Об этом сообщила пресс-служба ОГБУ «ТО ПСС».

Авария произошла рядом с остановкой «Первые Мичуринские».

«Прибывшие на место спасатели разжали капот легкового автомобиля и отключили АКБ с помощью ручного гидравлического аварийно-спасательного инструмента», - уточнили в пресс-службе.

Пострадавшим не потребовалась помощь спасателей. Фото: Томская областная поисково-спасательная служба

Во время столкновения пассажиров в автобусе не было. Его водителю, а также двум пострадавшим из «Киа Рио» помощь спасателей не потребовалась.

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