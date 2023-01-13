Жителей Томской области предупредили о плановых отключениях телерадиовещания с 16 по 22 января

В течение следующей недели в регионе запланированы перерывы трансляции телерадиосигнала радиотелевизионными передающими станциями Фото: Анна Ковалёва

С 16 по 22 января в Томской области возможны непродолжительные отключения телерадиосигнала. Специалисты будут прочищать оборудование, проверять системы электроснабжения, охлаждения, измерять параметры передатчиков и антенно-фидерных устройств.

О профилактических работах сообщили представители Томского областного радиотелевизионного передающего центра.

Сигнал может отсутствовать в Стрежевом, Кедровом, Колпашево, Асино, Кожевниково, Павлово, Сайге, Кенге, Вертикосе, Белом Яре Верхнекетского района и Томске. Кроме того, во всем регионе возможны отключения «РТРС-1» и «РТРС-2» с 02:00 до 05:00 16 января. Подробный график отключений вещания представлен на сайте tomsk.rtrs.ru в разделе «Временные отключения телерадиоканалов».

«Некоторые работы могут быть отменены (перенесены на другое время) из-за плохих погодных условий. Все отключения трансляции согласованы с вещателями. Приносим извинения за возможные неудобства», - добавили представители Томского областного радиотелевизионного передающего центра.

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