В Томске устроят гуляния с колядками «С медведем по соседям!» 14 января

Для гостей готовят интерактивную программу и веселую прогулку. Фото: Первый музей славянской мифологии

В Первом музее славянской мифологии томичам покажут настоящие русские колядки с участием фольклорного театра «Окрутники» Алексея Блинова и Анны Понкратовой (г. Москва). 14 января на праздник приглашают детей и их родителей, учащихся и всех поклонников народной культуры.

«В 16:30 мы соберёмся у входа в музей и направимся колядовать по улице Бакунина, по традиции колядовать будем во дворе дома, не заходя в помещение. Готовьте для подношений котомки, сумки, мешки, чемоданы. Должны поднести много», - рассказали организаторы гуляний.

Подобное мероприятие проходило в Томске в 2022 году. Фото: Первый музей славянской мифологии

Гостей ждет колядовочный костер, угощения пирожками и травяным чаем из угольного самовара. В программу включили детское представление от музыкального педагога Дарьи Рынковой, а также интерактивное разучивание колядок с Центром сибирского фольклора и мастер-класс по изготовлению колядовочных масок от «Окрутников» Алексея и Анны.

«Эта замечательная семья объединяет по всему миру неравнодушных к традициям ряжения, участвуют в международных фестивалях, народных праздниках», - добавили организаторы.

Фото: Первый музей славянской мифологии

Гости могут надеть тулупы шиворот-навыворот, маски, принести с собой музыкальные инструменты.

В 16:30 пройдут сами колядки. Фото: Первый музей славянской мифологии

Адрес и время проведения: ул. Загорная, 12; 14:00. Предварительная запись по телефону 21- 03-33. Стоимость участия: 950/650 рублей, дети до 5 лет бесплатно.

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