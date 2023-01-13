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НовостиОбщество13 января 2023 13:01

Томич прыгал по капотам чужих машин из-за обиды на своих друзей

Ущерб владельцам автомобилей составил 110 тысяч рублей
Анна Ковалёва
27-летний томич прыгал по чужим автомобилям в Октябрьском районе

27-летний томич прыгал по чужим автомобилям в Октябрьском районе

Фото: Анна Ковалёва

27-летний житель Томска рассердился на своих приятелей, которые уехали на такси в неизвестном направлении. Выплескивая злость, парень прогулялся по капотам чужих машин. За это на молодого человека завели уголовное дело.

По данным прокуратуры Томской области, инцидент произошел в мае 2022 года. Ущерб, который причинил хозяевам автомобилей ранее судимый томич, оценили в 110 тысяч рублей.

«Находясь во дворе жилого дома по улице Иркутский тракт в г. Томске, он, желая выплеснуть злость, запрыгнул на капот припаркованного автомобиля, после чего перепрыгнул на другое транспортное средство, а затем пробежался еще по двум», - уточнили представители прокуратуры.

Уголовное дело об умышленном повреждении автомобилей из хулиганских побуждений уже направили в суд.

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