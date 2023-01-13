В Томской области полицейские задержали мужчину с пакетом конопли в новогоднюю ночь

Мужчина пытался скрыться от полицейских. Фото: Ксения Высотина

В Кожевниково полицейские во время патрулирования в новогоднюю ночь задержали мужчину дикорастущей коноплей, сообщает пресс-служба УМВД по Томской области. Сотрудники обратили внимание на мужчину с пакетом, который при виде автомобиля полицейских ускорил шаг и пытался скрыться.

Правоохранители остановили ранее не судимого жителя Кожевниковского района 1983 года рождения для проверки документов и почувствовали характерный запах конопли

«Мужчина пояснил сотрудникам полиции, что нарвал части дикорастущей конопли в окрестностях села для личного потребления», - говорится в сообщении.

Во время экспертизы был изъят пакет с растительным веществом массой более 150 г. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ.